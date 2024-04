Zur Wahl des Londoner Bürgermeisters tritt ein sehr spezieller Kandidat an. Wundern Sie sich selbst!

Mülltonnengesicht will Bürgermeister von London werden

Mülltonnengesicht will London erobern.

London - Die spinnen, die Briten!

Zur Wahl des Londoner Bürgermeister am 2. Mai tritt ein skurriler Bewerber namens Count Binface (auf deutsch: Graf Mülltonnengesicht) an.

Nicht zum ersten Mal wirft der Kandidat seinen Blechkopf in den Ring. Hinter dem selbst ernannten intergalaktischen Weltraumkrieger steckt Jon Harvey, Komiker mit speziellen Ansichten.

Die Chefs des Wasserversorgers Thames Water will er ein Bad in der von Fäkalien verseuchten Themse nehmen lassen. Legendär auch frühere Wahlkampfversprechen. Zum Beispiel: Um fitter zu werden, sollten U-Bahn-Benutzer einmal im Jahr die Rolltreppe in der jeweils anderen Richtung benutzen müssen.

Mit Quatsch-Kandidaten kennen sich die Briten aus. Als Boris Johnson nach der Kommunalwahl 2019 den Sieg feierte, befand er sich in lustiger Gesellschaft. Mülltonnengesicht war da. Aber auch ein Kandidat im Kostüm von Elmo aus der Sesamstraße und ein Lord Buckethead (Lord Eimerkopf).