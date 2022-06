Namen sind Schall und Rauch

Die durch irgendwas in den Sozialen Medien extrem berühmte Kylie Jenner (24) irritierte ihre elektronische Gefolgschaft jetzt mit der Nachricht, dass ihr im Januar geborener Sohn Wolf jetzt doch nicht Wolf heißt. „Wir “ – damit meint Jenner sich und den Vater des Kindes, Rapper Travis Scott (30), also wir „hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirklich war“. Der Junge. Wolf. Wie er stattdessen heißt, teilte Kylie Jenner , so das aktuell noch íhr Name sein sollte, nicht mit.