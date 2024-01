Madonna mia! Die Queen of Pop ist spätestens seit der aktuellen Konzert-Tour ziemlich berüchtigt für die Tatsache, dass sie ihre Fans grundsätzlich mindestens 90 Minuten waren lässt. Auch die Madonna-Bewunderer in Deutschland können, ähm, ein Lied davon singen. 105 Minuten in Berlin, weit über eine Stunde in Köln.

Zuletzt, in New York, geruhten Majestät gar, sich erst zwei Stunden nach Veranstaltungsbeginn auf der Bühne blicken zu lassen. Was zwei bis dato äußerst geduldige und hingebungsvolle Untertanen zur Weißglut brachte. Sie verklagten die Sängerin wegen „betrügerischer Geschäftspraktiken“.

Wird vermutlich abgeschmettert. Denn im Gegensatz zur, sagen wir, Deutschen Bahn, gehört Pünktlichkeit nicht ausdrücklich zum zentralen Geschäftsmodell der Pop-Ikone.

Aber vielleicht bringt die Episode ja den einen oder anderen klagefreudigen Bahnkunden auf eine Idee...