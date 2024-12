Aktivitäten von Nikoläusen und Weihnachtsmännern bieten in diesem Jahr oft Anlass für polizeiliches Eingreifen. In Stralsund soll der Bärtige einen Vierjährigen mit der Rute gemaßregelt haben, und in der Wesermarsch eilten Beamte gleich mit mehreren Einsatzfahrzeugen zu einem 51-Jährigen, der einen drohenden Überfall auf sich gemeldet hatte: Eingebildet hat sich der verängstigte Mann das heftige Klopfen am Fenster nicht – der Diensthabende konnte am Notruftelefon mithören, wie’s schon wieder energisch pochte. Und dann hatte der 51-Jährige noch etwas Rotes gesehen ...

Doch die Einsatzkräfte entdeckten nur eine 82-jährige Frau, die mangels einer Nikolausmütze eine rote Salatschüssel auf dem Kopf trug und mit ihrem Krückstock lautstark Einlass begehrte: Sie wollte ihrem Bekannten eine Überraschung bereiten ...

Der Polizei musste die Seniorin übrigens versprechen, künftig ein „weniger missverständliches Vorgehen“ zum Nikolaustag zu wählen. Heißt: Die Salatschüssel bleibt im Schrank!