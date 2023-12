Die Ganoven werden immer skrupelloser und brutaler, schrecken vor nichts zurück. Über eine derartige kriminelle Großtat berichten die Kollegen von der Zeitung „Die Oberbadische“. Spoiler: Nach einer atemberaubenden Verfolgungsjagd konnte die Polizei dem Gangster zumindest die Beute abjagen.

Tatort Karsau, Ortsteil der Stadt Rheinfelden. Direkt, der Name sagt es, am Rhein gelegen. An anderen Flussufer ist schon die Schweiz. Nachts hebelte ein Unbekannter ein Fenster der Ortsverwaltung auf, machte sich mit fetter Beute aus dem Staub.

Die alarmierte Polizei mit Karacho hinterher. Der Dieb ließ seinen Rucksack mit dem Diebesgut zurück und verschwand in der Nacht. Neun (!) 0,33-Literflaschen Bier konnten die Beamten sicherstellen. Und sind immer noch schockiert über das Ausmaß der kriminellen Energie, die der Ganove aufbrachte. Das Bier (leckere regionale Marke) wäre es vermutlich wert gewesen.