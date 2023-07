Alter Hut: Die meisten Unfälle passieren nicht im Straßenverkehr, sondern im Haushalt. 2,8 Millionen jedes Jahr allein in Deutschland. Besonders viele Missgeschicke geschehen gerade im Sommer bei der Gartenarbeit. 200000 jede Saison, sagen die Versicherungen. Da gibt es die Kategorie „dumm gelaufen“: Im saarländischen Siersburg wollte ein Hobby-Gärtner per Kettensäge einen Baum fällen. Dabei stellte er sich wenig geschickt an, der abgesägte Baum fiel auf ihn drauf. Mann verletzt. Am selben Tag im selben Bundesland fielen zwei weitere Männer bei missglückten Ernte-Versuchen vom Baum. Die Rache der Natur.

Aus der Kategorie „dümmer geht nimmer“ dieser Versuch eines Mannes aus einem Dorf in der Steiermark. Der nahm das mit dem Rasensprengen extrem wörtlich. Eigentlich wollte er den unter der Grasnarbe wütenden Maulwurf ein für alle Mal loswerden. Nachhaltig, mit einem im Maulwurfsloch platzierten Böller. Also anzünden, dann rein damit in den verdammten Maulwurfshü... Rumms. Knaller zu früh explodiert, Rettungswagen, Klinik. Maulwurf buddelt weiter.