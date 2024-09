Braun war die Farbe für Raucher. Im Zug. Waren die Kunstleder-Sitzbänke in der 2. Klasse Deutsche Reichsbahn im Standardfall grün – die Raucherabteile kamen braun daher. Nicht erst durch das viele Nikotin, sondern schon fabrikmäßig, als Unterscheidungskriterium. Plus die kleinen halbrunden Alu-Klapp-Aschenbecher, die gern mal ungewollt komplett aufklappten und so ihren Inhalt (Zigarettenasche, Zigarettenkippen) auf dem Abteilboden verstreuten.

Längst Geschichte, Rauchen im Zug ist seit 2007 komplett verboten. Was auch jetzt manche Nikotin-Suchtis dennoch nicht davon abhält, es trotzdem zu versuchen.

Zwei Fälle aus dieser Woche: Mann raucht im ICE von Berlin nach Magdeburg auf dem Zugklo.. Feueralarm, Notbremsung, Verspätung etc. Passagier später in Magdeburg von der Polizei aus dem Zug gepflückt – hier bekam er amtlich die Ohren langgezogen: Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verstößen gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz und derEisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Puh, klingt bedrohlich.

In Düsseldorf passierte Ähnliches in einem Regionalzug. Hier sprang zusätzlich die Sprinkleranlage der Toilette an. Räuchermännchen samt Zigaretten komplett durchnässt. An dieser Spezial-Eigenschaft konnten die Bahnpolizisten den Delinquenten umgehend und zweifelsfrei erkennen. Anzeige wegen gefährlichen... – Sie wissen schon.