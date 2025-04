Santa plus Tatwerkzeug.

Dass diese Entscheidung kurz vor Ostern fiel, kann kein Zufall sein. Das Amtsgericht Stralsund verkündete in dieser Woche, dass im Juni gegen den Weihnachtsmann verhandelt wird. Wegen des Verdachts auf Körperverletzung.

Die ziemlich unweihnachtliche Geschichte ging damals durch alle Medien: Der Weihnachtsmann, also ein Mensch im Weihnachtsmann-Kostüm, verteilte, wie all die anderen Jahre zuvor auch, Süßigkeiten an Kinder. Die sich sehr darüber freuten. Bis auf diesen Vierjährigen.

Der steckte dem Küsten-Santa die Zunge raus, sagte immer wieder Sachen wie: „Du bist doof“. Da geht natürlich dem sanftmütigsten Geschenkebringer die Zipfelmütze hoch. Unser Delinquent tätschelte dem, wie nennen ihn an dieser Stelle ausdrücklich nicht Rotzlöffel, mit seinem Fichtenzweig die Wange. Da ein Vierjähriger, wie enttäuscht oder wütend er auch sein mag, noch niemanden anzeigen darf, haben das vermutlich die Erziehungsberechtigten übernommen. Jetzt sind natürlich alle gespannt auf den Juni. Und ob unser Weihnachtsmann auch im kommenden Advent wenigstens ein bisschen pädagogische Strenge walten lassen darf.