Bericht: So hat der US-Präsident die eigene Staatskasse abgezockt.

Der Rechnungshof (House Committe on Oversight and Accountability) des US-Repräsentantenhauses hat mal rückwirkend Donald Trump in seiner letzten Präsidentschaft auf die Finger geschaut.

Und Interessantes entdeckt: Der Präsident ließ die zahlreichen Mitarbeiter des Secret Service, die ihn rund um die Uhr beschützen, egal ob zu Hause oder auf Reisen, vorzugsweise in seinen eigenen Hotels übernachten. Natürlich zu Sonderkonditionen.

Ist doch nett von Trump. Nein, ist es nicht, fanden die Finanzermittler heraus. Die Präsidentenbeschützer, die die Trump-Hotels dienstlich nutzen, mussten bis zum Fünffachen der Standard-Rate hinlegen. Insgesamt soll so ein zusätzlicher Umsatz in beträchtlicher Millionenhöhe in Trumps Übernachtungsimperium geflossen sein, bezahlt mit Steuergeld.

Trumps Motto scheint zu funktionieren: Make America great again – am allergreatesten mich selbst.