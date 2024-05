Städte-Rankings gibt es wie Sand am Meer. Wo ist es am wärmsten/kältesten? Wo scheint am häufigsten/seltensten die Sonne. So werden Deutschlands größere Siedlungen nach allen erdenklichen Kriterien sortiert.

Die meisten Sonnenstunden (im Durchschnitt 6,7 pro Tag, fand die Reiseplattform Travelcircus heraus, wurden im vergangenen Jahr in der Thüringen-Metropole Jena registriert. Dann kommen so Sachen wie Freiburg und Karlsruhe – aber schon auf Platz vier der sonnenreichsten Großstädte findet sich, Tusch, Magdeburg. Tja Freunde sonstwo in Deutschland, das hättet Ihr nicht gedacht. Diese Tatsache erklärt natürlich auch, warum hier die gute Laune, also meistens oder wenigstens gelegentlich zu Hause ist. Hat was mit dem sonnigen Gemüt der Magdeburger zu tun. Und noch ein Spitzenwert: Mit nur 532 mm Niederschlag pro Jahr ist Magdeburg die mit Abstand regenärmste Stadt Deutschlands. Daher der trockene Humor.