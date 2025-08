Kräftiger Regen im Süden, windig im Norden – doch ab Mittwoch beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg.

Trübes Wetter in der Hauptstadtregion

Regnerisch und windig bleibt das Wetter heute in Berlin und Brandenburg – bald wird es freundlicher. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg geht die Woche vorerst nass weiter. Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge gelangt unter Tiefdruckeinfluss warme Meeresluft in die Region – entsprechend wechselhaft zeigt sich das Wetter.

In der Südhälfte Brandenburgs und stellenweise auch im Berliner Raum ist es bis zum Nachmittag stark bewölkt bis bedeckt, dabei fällt teils kräftiger Regen. Stellenweise kann es zu Starkregen mit Mengen um 20 Litern pro Quadratmeter kommen. Erst zum Abend hin zieht der Regen ostwärts ab und es lockert zunehmend auf.

In der Nordhälfte bleibt es den Wetterexperten zufolge hingegen meist trocken. Dort zeigt sich am Nachmittag zeitweise die Sonne, allerdings frischt der Wind spürbar auf. Dabei sind einzelne Böen bis zu 55 Kilometer pro Stunde möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 22 Grad. Die Nacht zum Mittwoch verläuft meist trocken, mit Tiefstwerten zwischen 12 und 10 Grad.

Am Mittwoch erwartet die Region ein freundlicher Tagesverlauf mit viel Sonne am Vormittag. Mit 21 bis 23 Grad bleibt es angenehm warm, der Wind weht mäßig bis frisch aus West. Am Donnerstag soll es freundlich weitergehen.