Der merkwürdige Hype um Dubai-Schokolade ist jetzt ein Fall für die Gerichte. Willst du bei (autsch, Wortspiel)dem Trend mitmachen, musst du bei einem Produzenten in Dubai ordern, sagt das Landgericht Köln (AZ: 33O544/24).

Hintergrund: Discounter Aldi Süd legte doch tatsächlich Dubai-Schoki made in der Türkei in die Regale. Es handelt sich um eine Gattungsbezeichnung, deshalb muss das Zeug nicht zwingend im Emirat hergestellt worden sein, argumentiert der Handelsriese. Was der Richter (siehe vorn) anders sieht.

Jetzt wird es kompliziert. Müssen alle Königsberger Klopse in der Dose umbenannt werden? Selbst, wenn sie wirklich aus der alten preußischen Provinzhauptstadt stammen: Was ist mit Kaliningrad, wie die seit 1946 als russische Exklave heißt? Was ist mit Wiener Würstchen aus, sagen wir, Halberstadt? Russisch Brot aus Wurzen? Chinaböllern made in Polen? Hollandrad aus Sangerhausen oder Taiwan? Amerikaner aus der Bäckerei in der Börde? Ganz zu schweigen von Altmärker Hochzeitssuppe, Harzer Käse ... Dinge und ihre Herkunft - kannst du bei nichts mehr sicher sein, echt jetzt.