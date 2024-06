Wie tief darf ein Dekolleté sein – und wie lässt sich das in Geld umsetzen? Zu dieser bizarr-abseitigen Frage passt folgende Geschichte, die sich laut dem spanischen Verband für Flugsicherheit genau so am Flughafen von Palma de Mallorca zugetragen hat.

Flugbegleiter der spanischen Airline Vueling verweigern Passagierin den Zutritt zum Flieger. Begründung: Ihr Ausschnitt sei zu tief. Flieger hebt ohne die Frau ab. Der Verbraucherschutzverband hat Anzeige erstattet – 28.000 Euro Strafe für die Fluggesellschaft wegen sexistischen Verhaltens.

Offen bleibt eine Reihe von Fragen: Hat die betroffene Frau von der Strafsumme auch etwas abbekommen und wenn ja, wie viel? Haben auch Männer die Chance, sich aus ähnlichen Gründen des Fliegers verweisen zu lassen und was genau müssen sie dafür tun?

Geschlechterungerechtigkeit im Alltag und keine wirklich plausiblen Antworten – hier ist noch eine Menge zu tun.