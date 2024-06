Alle Porschefahrer müssen jetzt ganz tapfer sein: Ihre Autos sind nur lahme Enten. Wirklich schnell ist man nur in einem Opel Astra: Mit sagenhaften 700 Stundenkilometern ist der Fahrer eines ansonsten unscheinbaren Kompaktwagens in eine belgische Radarfalle gerast! Entsprechend happig fiel der Bußgeldbescheid aus: 6.600 Euro sollte der Fahrer zahlen – und obendrein seinen Führerschein abgeben. Dass der Mann beteuerte: „Mein Auto kann gar nicht so schnell fahren“, änderte für die Polizei zunächst nichts. Geblitzt ist geblitzt – die 700 km/h werden schon stimmen.

Oder nicht? Einem Beamten kamen schließlich Zweifel: Die Radarfalle stand in einem Wohngebiet. Wäre der Opel tatsächlich so schnell gewesen, hätte er Gebäude zum Einsturz gebracht und deren Bewohner auf dem Gewissen gehabt.

Und siehe da: Das Messgerät war außer Rand und Band. Denn auch eine alte Dame auf ihrem Fahrrad war in die Radarfalle geraten – mit Tempo 130...