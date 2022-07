Aufsteiger Oldenburg punktet gegen SV Meppen

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Oldenburg - Aufsteiger VfB Oldenburg ist mit einem Unentschieden gegen den SV Meppen in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Die beiden Nordwestrivalen trennten sich am Samstag vor 9202 Zuschauern im Marschwegstadion 1:1 (0:1). Die Gäste-Führung durch Christoph Hemlein (17.) glich der Oldenburger Neuzugang Manfred Starke in der 70. Minute aus.

Meppen kam deutlich besser in die Partie und verpasste bereits nach einer Minute die Führung. Samuel Abifade bekam den Ball kurz vor dem Oldenburger Tor nicht mehr unter Kontrolle. Die Gastgeber waren ohne ihren besten Viertliga-Scorer Ayodele Adetula (10 Tore und 15 Vorlagen) bis zur Pause viel zu harmlos. Immer wieder versuchte es die Fossi-Elf mit hohen Flanken, die jedoch nicht ankamen.

Besser machte es der SVM - und wie. Ein Traumtor von Hemlein sorgte nach 17 Minuten für die Führung. Der Ball schlug unhaltbar für VfB-Keeper Pelle Boevink in den Winkel ein. Der Oldenburger bekam den Vorzug vor dem früheren Bremer Bundesliga-Torhüter Sebastian Mielitz, der vor der Saison aus Dänemark an die Hunte wechselte.

Waren die Oldenburger vor der Pause noch zu ängstlich, wurde der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel mutiger. Zudem gab es Hilfe des SV Meppen. Ole Käuper sah zunächst nach absichtlichem Handspiel die Gelbe Karte. Über die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Schultes beklagte sich der Ex-Bremer - und sah Gelb-Rot (61.).

In Überzahl belohnte sich der VfB ein wenig später. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Starke köpfte ein Zuspiel von Justin Plautz zum 1:1 ins Netz (70.). Die Gastgeber drängten danach auf die Führung. Die beste Gelegenheit besaß Max Wegner, dessen Schuss von SVM-Keeper Jonas Kersken zur Ecke gelenkt wurde (80.).