Wer folgt dauerhaft auf Sandro Wagner beim FC Augsburg? Das ist nach dem letzten Bundesliga-Spiel 2025 weiter offen. Der Verein will eine Lösung aus Überzeugung treffen.

Augsburg - Die Frage nach der dauerhaften Besetzung der Trainerposition beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ist nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres offen geblieben. „Wir haben die drei Spiele abgemacht“, wiederholte Manuel Baum nach dem 0:0 gegen den SV Werder Bremen. Damit schloss der 46-Jährige jedoch nichts kategorisch aus.

Auch Sportdirektor Benjamin Weber äußerte sich nur vage. Man sei weiterhin bestrebt, eine Lösung für die Nachfolge von Sandro Wagner zu finden. Dieser musste nach nur zwölf Partien als Chefcoach schon wieder gehen.

„Wir haben uns bewusst kein Datum gesetzt“, sagte Weber am Samstagabend. „Natürlich gibt es Alternativen.“ Man werde aber eine Entscheidung „immer nur mit Überzeugung“ treffen.

„Es macht echt Spaß“

Unter Baum holte der FCA vier Punkte und stabilisierte sich vor allem defensiv. „Es macht echt Spaß“, sagte er zur kurzen Rückkehr in den Trainerjob. Es fühle sich für ihn nach den drei Partien gegen Bayer Leverkusen (2:0), in Frankfurt (0:1) und gegen Bremen „komisch“ an, sagte er beim Fazit. Es seien „zu wenig Punkte“ geworden. Auch in seiner Aufgabe als „Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation“ beim FCA habe er „diese Freude“ gehabt, betonte Baum.