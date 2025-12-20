Hamburg - Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt hat nach dem heftigen Zusammenprall zwischen seinem Profi Rasmus Kristensen und Hamburgs Miro Muheim Entwarnung gegeben. „Es geht ihm gut“, sagte der 45-Jährige nach dem 1:1 (1:1) beider Clubs in der Fußball-Bundesliga. Toppmöller sprach jedoch von einem Schreckmoment.

Der schwere Zusammenprall Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für bange Sekunden im ausverkauften Volksparkstadion. HSV-Verteidiger Luka Vuskovic half dem benommen am Boden liegenden Kristensen. Beide Profis standen danach wieder auf.

Koch: „Da bangt man schon mit“

Toppmöller sprach ein Kompliment Richtung Vuskovic aus, der die Situation schnell erkannt und gut reagiert habe. Kristensen hatte auch leichte Probleme mit den Adduktoren, weswegen er einige Minuten nach dem Zusammenprall ausgewechselt worden sei. Ob der Däne noch eine Nachuntersuchung wegen des Zusammenpralls bekommt, konnte Toppmöller auf der Pressekonferenz nach der Partie nicht sagen. Der Coach hatte zuletzt bereits einige Ausfälle in seiner Mannschaft zu beklagen.

„Da bangt man schon mit, auch wenn man nicht so nah dran ist“, sagte Eintracht-Kapitän Robin Koch. „Habe kurz mit ihm auf dem Platz geredet, aber er war dann schon bei Bewusstsein und klar. Ich hoffe jetzt wie gesagt, dass da nichts Schlimmeres ist“, fügte er hinzu.