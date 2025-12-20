Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich die kurze Weihnachtspause redlich verdient. Nach harten englischen Wochen gewannen sie das letzte Heimspiel des Jahres gegen Erfurt souverän.

Dresden - Nur zwei Tage nach dem knappen Sieg gegen Suhl haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC ihre Pflichtaufgabe gegen Schwarz-Weiß Erfurt souverän erfüllt. Das Team von Alexander Waibl gewann beim letzten Heimspiel des Jahres gegen den Tabellenachten klar mit 3:0 (25:20, 25:11, 25:16). Damit bleiben die Elbestädterinnen in der Liga daheim ungeschlagen und feierten insgesamt im zehnten Spiel den achten Sieg.

Obwohl die Gäste aus Thüringen vor 2.902 Zuschauern den besseren Start in die Partie erwischten, übernahm der Favorit dann zunehmend das Kommando auf dem Spielfeld. Die Dresdnerinnen setzten Schwarz-Weiß mit den Aufgaben unter Druck, agierten aus stabiler Annahme variabel im Angriff, und auch in der Block- und Feldabwehr war der DSC dem Gegner klar überlegen. DSC-Trainer Waibl konnte es sich auch erlauben, nahezu komplett durchzuwechseln und Spielerinnen der zweiten Reihe Einsatzchancen zu geben.