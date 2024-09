In Magdeburg kommt es zwischen zwei Männer aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung, einer erleidet schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft geht von Notwehr aus.

Magdeburg - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 25-Jährigen ist ein 26-Jähriger in Magdeburg-Lemsdorf lebensbedrohlich verletzt worden. Die beiden Deutschen verletzten sich am Sonntagmorgen aus bislang unbekannten Gründen gegenseitig mit scharfen Gegenständen, wie die Polizei mitteilte. Der 26-Jährige befindet sich weiterhin zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus, während bei seinem Kontrahenten eine ambulante Versorgung ausreichte.

Nach der Behandlung wurde der 25-Jährige zunächst vorläufig festgenommen. Nach Sachvortrag und Sichtung aller Tatumstände ging die Staatsanwaltschaft jedoch davon aus, dass er in Notwehr handelte und hob die vorläufige Festnahme wieder auf. Gegen beide Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.