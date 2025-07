Am späten Abend geraten in Berlin-Gesundbrunnen zahlreiche Menschen aneinander. Für einen Mann geht dies tragisch aus.

Berlin - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit 40 bis 60 Beteiligten in Berlin-Gesundbrunnen tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige sei in einem Krankenhaus mutmaßlich an einer Stichverletzung gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Die an der Auseinandersetzung beteiligten Menschen haben sich demnach wohl nicht persönlich gekannt - es soll sich aber um „bestimmte kriminelle Milieus“ gehandelt haben.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Auseinandersetzung war gegen 21.30 Uhr. Kurz nach Mitternacht war die Bastianstraße am Tatort noch gesperrt, da die Mordkommission vor Ort war.