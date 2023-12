Berlin (dpa) - Hinweise kamen von Passanten: Eine Woche nach dem Ausbruch zweier Straftäter aus dem Maßregelvollzug hat die Berliner Polizei am Sonntag die als gefährlich geltenden Männer in Friedrichshain gefasst. Die Polizei hatte seit Freitag auch mit einem Foto nach dem 34 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter gefahndet.

Wie die Ermittler am Nachmittag mitteilten, erkannten aufmerksame Passanten den 34-Jährigen in Begleitung eines weiteren Mannes gegen 11.35 Uhr in der Petersburger Straße Ecke Landsberger Allee. Sie alarmierten die Polizei. Das Duo versuchte es demnach zunächst mit falschen Personalien - vergeblich. Die Männer sollten noch am Sonntag wieder in den Maßregelvollzug kommen.

Der Haupttäter soll am 24. Dezember am frühen Morgen zwei Krankenschwestern bei seiner Flucht verletzt und den gleichaltrigen Mitinsassen befreit haben. Der Mann befand sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts in dem gesicherten Krankenhaus in Reinickendorf, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht sind.