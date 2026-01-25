Nach dem Fußballspiel zwischen Magdeburg und Dresden laufen mehrere Verfahren. Was im Stadion und in der Stadt passiert ist.

Magdeburg - Beim Ost-Duell der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden sind bei Ausschreitungen mehrere Polizisten verletzt worden. Wie viele Personen genau verletzt worden sind, konnte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht sagen. Sie bestätigte jedoch, dass FCM-Fans versucht hätten, in Richtung des Gästeblocks vorzudringen.

Zunächst hatte die Polizei lediglich mitgeteilt, dass sie in mehreren Verfahren ermittelt. In der Halbzeitpause kam es diesen ersten Angaben zufolge im Außenbereich des Stadions zu Ausschreitungen durch FCM-Anhänger gegen eingesetzte Polizeikräfte. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.

Während des Spiels war zudem mehrfach Pyrotechnik durch beide Fanlager abgebrannt worden. Weiterhin kam es laut der Polizei im Magdeburger Stadtgebiet zu weiteren Straftaten wie zu einer räuberischen Erpressung und Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen zu allen Sachverhalten dauern an, hieß es.

Polizei-Gewerkschaft kritisiert Fans

Die Gewerkschaft der Polizei verurteilte die Ausschreitungen. „Fußball soll Menschen zusammenbringen – nicht Einsatzkräfte, Fans oder Unbeteiligte in Gefahr bringen“, hieß es in einer Erklärung. „Wer Pyrotechnik in dicht gefüllten Blöcken zündet, Raketen und Böller in Menschenmengen wirft oder Polizeikräfte angreift, hat jedes Recht verwirkt, sich Fan zu nennen. Hier reden wir über Straftäter.“

Am Samstag waren mehrere hundert Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bundesländern sowie Kräfte der Bundespolizei in Magdeburg im Einsatz gewesen. Dresden hatte die Partie mit 2:1 gewonnen.