Die Feuerwehr wird in der Nacht zum Sonntag zum Oranienplatz gerufen. Dort ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Auto bleibt am Oranienplatz stecken - ein Verletzter

Berlin - Ein Auto ist in der Nacht zu Sonntag am Oranienplatz von der Straße abgekommen und von einem Feuerwehrkran geborgen worden. Der Wagen fuhr demnach über Begrenzungspoller und blieb stecken, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hob der Kran das Auto auf die Seite. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in eine Klinik gefahren. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften im Einsatz. Weitere Informationen zur Unfallursache oder zum Verletzten lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den nächtlichen Kraneinsatz berichtet.