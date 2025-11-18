Wegen eines brennenden Autos ist die A27 Richtung Walsrode gesperrt. Der Verkehr wird über die Umleitung U52 geleitet.

Langwedel/Verden - Auf der A27 zwischen Langwedel und Verden-Nord ist ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ist vermutlich ein technischer Defekt während der Fahrt die Ursache für den Brand am Dienstagmorgen gewesen. Verletzt wurde niemand.

Die A27 ist in Fahrtrichtung Walsrode zwischen Langwedel und Verden-Nord vorübergehend gesperrt. Die Verkehrsmanagement-Zentrale teilte mit, dass der Verkehr über die Umleitung U52 geleitet werde.