Einen Monat lang alle Ausgaben festhalten: Die Statistikämter benötigen Hilfe bei der Erstellung der Datenerfassung. Vor allem Haushalte mit mehreren Personen sind gefragt.

Kamenz - Wie viel Geld geben Haushalte pro Monat für Essen, Zigaretten oder Handy aus? Die Statistischen Landesämter suchen für das kommende Jahr wieder Haushalte, die einen Monat lang ihre Ausgaben detailliert dokumentieren. Dabei würden für das Jahr 2026 vor allem Mehrpersonenhaushalte gesucht, teilte das Statistische Landesamt Sachsen mit. Dazu zählten Personen, die etwa mit volljährigen Kindern oder Schwiegereltern in einem Haushalt lebten.

Bei der Abfrage handelt es sich demnach um die „Laufenden Wirtschaftsrechnungen“, eine freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik. Die Eingabe könne per App erfolgen. Für die Teilnahme wird eine Prämie von 90 Euro gezahlt.