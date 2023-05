Auto brennt nachts in Wedding: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin - In Berlin-Wedding hat in der Nacht zu Dienstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei Berlin mitteilte, beschädigte die von den Flammen ausgehende Hitze zwei weitere Autos. Eine Autofahrerin habe das Feuer gegen 4.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandschützer löschten die Flammen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es gebe aber keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, hieß es am Dienstag.