Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin-Karow mit seinem Wagen beim Abbiegen ein Mädchen auf einem Fahrrad angefahren und schwer verletzt. Die Achtjährige war am frühen Sonntagabend mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wollte der Autofahrer nach rechts vom Schrägen Weg in die Bahnhofstraße abbiegen und fuhr gegen das Mädchen. Die Achtjährige kam mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Ein Sprecher wies darauf hin, dass für das Mädchen nicht die Straßenverkehrsordnung gelte.