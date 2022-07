Auto fährt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Menslage - Auf dem Weg nach Menslage (Landkreis Osnabrück) ist ein 24 Jahre alter Fahrer von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verletzten sich der Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin am Samstagabend schwer. Die Aussage eines Zeugens habe Hinweise darauf ergeben, dass der Wagen kurz vor dem Unfall deutlich zu schnell fuhr. Der Fahrer habe einen starken Alkoholgeruch im Atem gehabt, die Polizei beschlagnahmte den Angaben zufolge den Führerschein. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der ebenfalls im Auto war, blieb unverletzt.