Ein Auto versinkt im Havel-Kanal, der Halter meldet es als gestohlen. Aber die Polizei zweifelt an den Aussagen des Mannes.

Feuerwehr-Einsatz am Havel-Kanal: Kräfte holen in Zehdenick ein Auto aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrzeughalter. (Symbolbild)

Zehdenick - Die Feuerwehr hat in Zehdenick ein versunkenes Auto aus dem Havel-Kanal geborgen. Der Halter meldete den Wagen als gestohlen, doch die Polizei hat Zweifel an der Version. Sie geht dem Verdacht nach, dass er das Auto im Wasser versenkt hat.

Am Samstagmorgen meldete ein Zeuge, dass ein Auto im Havel-Kanal liegt. Feuerwehrkräfte konnten kurze Zeit später noch Luftbläschen aufsteigen sehen, wie die Polizei mitteilte.

Nahezu zeitgleich habe der 41 Jahre alte Fahrzeughalter seinen Pkw telefonisch als gestohlen gemeldet. Der Mann habe dann aber widersprüchliche Angaben gemacht. Ein Atemalkoholtest habe 0,76 Promille ergeben. Die Polizei vermutet, dass er das Auto gelenkt hat, wie es hieß. Das Auto, an dem Spuren gesichert wurden, und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Auch Blutproben wurden entnommen.

Taucher waren zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.