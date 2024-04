Fürstenau - Ein Mann ist bei einem Brand in einer Lagerhalle in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) leicht verletzt worden. Ein Auto mit Verbrennermotor war in einer circa 50 Quadratmeter großen Lagerbox in der Nacht zum Samstag in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer breitete sich ihm zufolge auf eine benachbarte Lagerbox mit Elektrowaren aus. Zudem seien vier weitere Lagerboxen stark verrußt worden. Der leicht verletzte Mann, der zuvor Werkstattarbeiten durchgeführt habe, sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.