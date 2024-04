Die Einsatzkräfte werden in der Nacht nach Connewitz gerufen. Dort brannten ein Auto und eine Hecke. Die Polizei ermittelt.

Auto in Leipzig-Connewitz angezündet: Ermittlungen

Leipzig - In Leipzig ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Branddelikts, wie die Behörde mitteilte. Demnach brannte der Wagen im Ortsteil Connewitz teilweise aus, die Flammen griffen auf eine angrenzende Hecke über. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, verletzt wurde niemand. Das Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf 6000 Euro beziffert. Ein Brandkommissariat ermittelt.