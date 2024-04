Ein Autofahrer kommt bei Olbernhau in den Gegenverkehr und stößt mit einem Reisebus zusammen. Sieben Menschen müssen daraufhin ins Krankenhaus.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Olbernhau - Bei der Kollision eines Autos mit einem Reisebus bei Olbernhau im Erzgebirge sind vier Menschen schwer verletzt worden. Drei Personen erlitten bei dem Unfall am Samstag auf der Bundesstraße 171 leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein 61-Jähriger war laut Polizei am Nachmittag mit seinem Auto aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links abgekommen. Demnach kollidierte sein Wagen dort mit dem entgegenkommenden Reisebus.

Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 52-jährige Busfahrer sowie zwei Reisebegleiterinnen im Alter von 49 und 71 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie sowie vier weitere leicht verletzte Businsassen zwischen 60 und 84 Jahren in Krankenhäuser. Die weiteren 23 Fahrgäste wurden vor Ort medizinisch betreut und danach mit einem Ersatzbus zu ihrem Zielort gebracht, wie es weiter hieß.

Der Verkehrsunfalldienst nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Unfallstelle war am Samstagabend noch voll gesperrt. Laut ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Gesamtschaden von 140 000 Euro.