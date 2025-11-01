Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg in eine Klinik. An einer Ampel kommt es zu einem Unfall.

Bernburg - Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen in Bernburg (Salzlandkreis) verletzt worden. Der Rettungswagen war am Morgen mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. An einer Kreuzung fuhr ein Auto in den Krankenwagen. Der Wagen hatte Grün.

Der Rettungswagen stürzte um. Eine Ampel wurde beschädigt. Der Rettungswagen hatte einen Patienten an Bord. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Genauere Angaben zum Unfallhergang und zu den Verletzten lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.