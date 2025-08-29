Es ist der dritte tödliche Unfall auf einer Thüringer Autobahn in dieser Woche. Auslöser diesmal: zu hohes Tempo auf nasser Fahrbahn.

Nordhausen - Ein Autofahrer ist auf der A38 mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler gekracht und tödlich verletzt worden. Die 26 Jahre alte Beifahrerin des 29-Jährigen erlitt bei dem Unfall am Freitagnachmittag auf Höhe von Nordhausen schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der Autofahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er habe seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen angepasst, erklärte die Polizei. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts in den Straßengraben und prallte dort gegen den Brückenpfeiler. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Fahrbahn Richtung Leipzig wurde für die Rettung, Bergung und Reinigung für rund vier Stunden voll und für weitere zweieinhalb Stunden teilweise gesperrt. Im Wochenendreiseverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Autobahnpolizei Thüringen appellierte eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen. „Der heutige Unfall war bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall auf Thüringer Autobahnen in dieser Woche“, hieß es.