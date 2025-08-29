weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Suche Zehnjähriger wird in Wolfenbüttel gesucht

Der Junge ist Autist und spricht nicht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von dpa 29.08.2025, 23:18
Ein Zehnjähriger wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild)
Ein Zehnjähriger wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Wolfenbüttel - In Wolfenbüttel wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst. Er habe sein Elternhaus gegen 18.30 Uhr verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal mit. Der Junge sei Autist und spreche nicht. Er trage eine schwarze Jeanshose, weiße Socken und einen schwarzen Pullover. Er lebe im Ortsteil Wendessen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen. Es läuft auch eine Suche mit Einsatzkräften.