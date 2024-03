Bad Lauchstädt - In der Nähe von Bad Lauchstädt (Saalekreis) ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Halle am Freitag mitteilte, war der Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am späten Donnerstagabend. Der Fahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.