Lünne - Eine Frau ist im Landkreis Emsland mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 25 Jahre alte Fahrerin in einer Linkskurve bei der Gemeinde Lünne aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrerin sei dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.