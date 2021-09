Auto prallt gegen Baustellencontainer: Zwei Kinder verletzt

Hamburg - Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baustellencontainer auf der Autobahn 7 sind zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der 45 Jahre alte Fahrer des Autos am Samstagmorgen im Baustellenbereich die Kontrolle über den Wagen und fuhr daher gegen den Container, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ebenfalls mit im Auto befand sich eine 40 Jahre alte Frau, sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Der Fahrer und die beiden Kinder kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden war in Höhe Hausbruch zeitweise voll gesperrt. Da keine Rettungsgasse gebildet wurde, musste der Notarzt das letzte Stück bis zur Unfallstelle zu Fuß gehen. Die Polizei appelliert daher an alle Autofahrer und -fahrerinnen, eine Rettungsgasse zu bilden, sobald ein Stau entsteht.