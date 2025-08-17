Ein Rollerfahrer fährt auf dem Radweg, ein Autofahrer auf der Straße. Als letzterer mit seinem Wagen abbiegen will, kommt es zu einem fatalen Unfall.

Nach einem schweren Unfall im Kreis Emsland ist ein Mann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Esterwegen - Ein 74 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, war der Mann am Samstag mit seinem Roller auf einem Radweg in Richtung der Gemeinde Esterwegen unterwegs. Ein in die gleiche Richtung fahrender Autofahrer übersah den Mann beim Abbiegen. Bei dem Zusammenprall stürzte der 74-Jährige. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.