Chemnitz - Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz sind vier Menschen verletzt worden - eine Elfjährige schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es am Freitagnachmittag an einer Kreuzung an der Bundesstraße 95 im Ortsteil Einsiedel zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eines der Autos schleuderte dabei gegen eine Leitplanke. Eine elf Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die 44 Jahre alte Fahrerin und eine 15-Jährige wurden leicht verletzt. Die 46 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurde ebenfalls leicht verletzt. Den Polizeiangaben zufolge entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.