Auerbach - Ein junger Fahrer ist mit seinem Auto im Ortsteil Schnarrtanne in Auerbach (Vogtlandkreis) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 18-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam er am Donnerstagabend in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden. Warum der Mann von der Straße abkam, ist bislang nicht bekannt.