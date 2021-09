Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: Zwei Verletzte

Kassel - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Kassel sind zwei Menschen verletzt worden. Der 29-Jährige hatte am Freitagabend mit seinem Wagen beim Abbiegen die Schienen überqueren wollen und war dabei von der Tram erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Durch die Kollision wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer kam mit leichten Verletzungen davon.