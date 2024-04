Gablenz - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz sind drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Der 38-jährige Fahrer fuhr am Mittwochabend auf der Dorfstraße in Gablenz und kam ersten Erkenntnissen zufolge aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin überschlug sich der Wagen. Dabei wurden eine 31-jährige Frau sowie ein 30-jähriger Mann, die ebenfalls mit im Auto saßen, schwer verletzt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.