Nach einem tödlichen Unfall nahe Steddorf laufen die Ermittlungen: Warum kam das Auto von der Straße ab - und wie geht es den verletzten Insassen?

Steddorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 124 zwischen Steddorf und Wangersen (Landkreis Rotenburg) ist ein 28 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Insassen - eine Frau, ein Jugendlicher und ein Kind - wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Angaben zu ihrem genauen Alter oder möglichen Verwandtschaftsverhältnissen machte die Polizei zunächst nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Auto am Freitag gegen 17.30 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Acker liegen. Die Straße war rund drei Stunden voll gesperrt. Zwei Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Polizei waren im Einsatz.