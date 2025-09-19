Der deutsche Meister zeigt beim Erzrivalen aus der Kurpfalz eine ganz schwache Vorstellung und erlebt ein Debakel. Zudem verletzt sich der Berliner Topstürmer Ty Ronning.

Mannheim - Die Eisbären Berlin haben am 3. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Meister verlor bei den Adler Mannheim mit 1:7 (0:1, 0:5, 1:1). Markus Vikingstad erzielte den einzigen Treffer der in allen Belangen unterlegenen Hauptstädter.

Vor 12.055 Zuschauern in der Mannheimer Arena wurde die erbitterte Rivalität der beiden Clubs sofort deutlich: Unmittelbar nach dem Auftaktbully gab es die ersten beiden Faustkämpfe auf dem Eis. Die Hausherren waren danach die entschlossenere und zielstrebigere Mannschaft, Zachary Solow traf in der achten Minute. Für die Berliner kam es noch schlimmer: Nach einem Foul des Mannheimers Kris Bennett musste Eisbären-Topstürmer Ty Ronning das Spiel vorzeitig beenden.

Berliner kassieren im zweiten Drittel fünf Gegentore

In der weiterhin hitzigen Begegnung verloren die Hauptstädter nach der ersten Pause völlig ihre Linie und leisteten sich zahlreiche Zeitstrafen. Die Kurpfälzer nutzten das konsequent: Kristian Reichel (23.) und Marc Michaelis (29.) trafen jeweils im Powerplay.

Max Penkin (35.), Reichel in Unterzahl (37.) und Solow in Überzahl (39.) sorgten dafür, dass die Mannheimer im zweiten Drittel auf 6:0 davonzogen. Im Schlussabschnitt erhöhte Maximilian Heim für die Gastgeber (42.), ehe Vikingstad für den Endstand sorgte (58.).