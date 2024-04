Braunlage - Beim Überschlag eines Autos in Braunlage im Landkreis Goslar sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen sei nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nach einem Überholvorgang in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Ursachen nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort überschlug sich das Auto und blieb im Straßengraben liegen. Der 70 Jahre alte Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall am frühen Samstagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.