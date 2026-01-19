Nach einem Unfall mit vier Autos auf der A2 ist ein Wagen in Brand geraten. Die Folgen für mehrere Menschen sind ernst.

Hannover - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf der Autobahn 2 sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Wagen sei in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Schwer verletzt wurden eine 21-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann. Eine 31-Jährige erlitt nach Angaben einer Sprecherin leichte Verletzungen, ein 64 Jahre alter Mann blieb unverletzt. Laut Feuerwehr stand ein Auto beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der mittleren Spur vollständig in Flammen.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald in Fahrtrichtung Berlin. Weitere Informationen zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.