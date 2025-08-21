Die Zahl der Autos pro Kopf wächst - in Sachsen-Anhalt und im Bund. Doch ein genauer Blick zeigt: Zwischen den Regionen klafft eine deutliche Lücke.

Die neuen Zahlen zur Autodichte zeigen, wie unterschiedlich Mobilität in Sachsen-Anhalt gelebt wird. (Archivbild)

Halle - Die Zahl der Autos je Einwohner in Sachsen-Anhalt ist leicht gestiegen. Zum Stichtag 1. Januar 2025 kamen im Land 573 Autos auf 1.000 Einwohner, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 569. Der Wert liegt allerdings unter dem bundesweiten Durchschnitt von 590 Autos je 1.000 Einwohner.

Die höchste Auto-Dichte in Sachsen-Anhalt wies der Landkreis Börde mit 643 Autos je 1.000 Einwohner auf - bundesweit Platz 187. Das hänge mit größeren Unternehmen der Autovermietungsbranche in der Region zusammen. Am wenigsten Autos je Einwohner gab es in Halle mit 418, das ist einer der niedrigsten Werte in ganz Deutschland.

Bundesweit stieg die Auto-Dichte gegenüber dem Vorjahr leicht von 588 auf 590 Fahrzeuge je 1.000 Einwohner. Den Spitzenwert hatte erneut Wolfsburg mit 956, den niedrigsten Berlin mit 334. Unter den Flächenländern lag das Saarland mit 646 vorn.