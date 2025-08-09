Im Berliner Stadtteil Weißensee versucht der Fahrer einer Straßenbahn eine Kollision mit einem Auto zu verhindern - zu spät. Niemand scheint verletzt zu sein, bis Passanten etwas bemerken.

Berlin - Ein Senior ist in Berlin mit seinem Auto gegen eine Straßenbahn gefahren und kurze Zeit später zusammengebrochen. Im Stadtteil Weißensee sei der 76-Jährige am Freitagabend beim Abbiegen gegen die Bahn gestoßen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der Mann seinen Wagen an die Seite gefahren und Fotos gemacht, als er plötzlich zusammenbrach. Er kam in eine Klinik. Die Fahrgäste der Bahn sowie deren Fahrer blieben unverletzt, hieß es. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.