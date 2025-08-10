Mitten in der Nacht bedroht ein Feuer auf einem Bauernhof einen Pferdestall. Die Anwohner können die Tiere retten. Der Sachschaden fällt trotzdem höher aus als zunächst gedacht.

Bersenbrück - Nach einem Brand auf einem Bauernhof im Landkreis Osnabrück ist der dort entstandene Schaden größer als gedacht. Man gehe von einem Schaden in Höhe von mindestens 900.000 Euro aus, teilte die Polizei mit. Zunächst war man von rund 750.000 Euro ausgegangen. Das Feuer war mitten in der Nacht in einer Maschinenhalle auf dem Grundstück in Bersenbrück ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich anschließend auf eine Photovoltaikanlage, einen angrenzenden Stall und eine Reithalle aus.

Die dort untergebrachten Pferde konnten von den Bewohnern des Bauernhofs rechtzeitig gerettet und auf eine Koppel getrieben werden. Alle blieben unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Nacht auf Samstag. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist nun Teil der Ermittlungen.